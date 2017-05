Acidente de Trânsito Jovem morre ao bater moto em

meio-fio e passageira fica ferida Jovem que sobreviveu foi encaminhada para a Santa Casa

Carly Larson Tomicha da Silva, de 23 anos, morreu em acidente de trânsito, na noite de ontem (7), na Rua João Hernandes esquina com a Rua Bilac Pinto, no Bairro Parati, em Campo Grande. Vítima estava em uma motocicleta com a amiga, de 21 anos, que ficou ferida.

Consta em boletim de ocorrência, que uma das jovens pilotava a motocicleta Honda, que seguia pela Rua João Hernandes quando, possivelmente, teria colidido em meio-fio. De acordo com a polícia, no local não foi constatado outro veículo que pudesse ter colidido na motocicleta.

A jovem morreu no local e a amiga foi encaminhada até a Santa Casa para atendimento médico. A reportagem entrou em contato com assessoria do hospital para saber o estado de saúde da sobrevivente, mas até a publicação dessa matéria não conseguiu retorno.

No local foram encontrados pertences das vítimas, como sapatos e um celular que foram entregues aos familiares. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga.