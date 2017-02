Feminicídio Jovem é esfaqueada e morre a caminho de hospital; marido é o principal suspeito O casal teria discutido depois de ingerir bebida alcoólica

Marcela Leal Machado, de 24 anos, morreu nessa semana após levar um golpe de facão no Assentamento Taquara em Rio Brilhante, o marido dela é principal suspeito. A vítima morreu a caminho do hospital enquanto era socorrida pelo marido e o cunhado.

Segundo informações policiais, o casal estava em casa na cidade Rio Brilhante quando houve discussão depois de terem ingerindo bebida alcoólica, Marcela teria pego um facão durante a discussão e o marido tomou o facão das mãos dela. Na casa. além do casal estavam o irmão do autor, a babá e filhos do casal.

Ao Portal Correio do Estado, o delegado responsável pelo caso Amylcar Eduardo Paracatu informou que em depoimento a babá confirmou que a vítima estava com o facão,k mas que também viu o autor tomar o instrumento das mãos dela, com medo, ela pegou a crianças e foi para o quarto.

O irmão e o autor apresentaram a mesma versão do crime, que o marido teria tomado o facão de Marcela, jogado contra a parede, mas a ferramenta acabou voltando e atingindo a vítima perto da axila e do ombro esquerdo. O ferimento feito pelo facão teve cerca de 15 cm e perfurou o pulmão da vítima.

Na avaliação do delegado, a versão do irmão e do autor não é convincente, uma vez que a faca quando lançada na parede perderia força e não seria suficiente para perfurar o pulmão da vítima. Porém, em perícia foi encontrado um pedaço do cabo do fação na parede, o delegado então não descarta a possibilidade do autor ter lançado o facão na vítima, ou ter feito com a própria mão o ferimento. O caso ainda está sendo apurado e nenhuma hipótese é descartada.

Diante da gravidade do ferimento, o marido e seu irmão levaram a vítima ao hospital de Maracaju para atendimento médico, mas a vítima morreu a caminho da unidade. A polícia ainda investiga a causa do crime. o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Rio Brilhante.