CRIME VIRTUAL Jovem invade redes sociais para extorquir

fotos íntimas de usuários Pai de uma das jovens que foi vítima procurou a delegacia

Jovem de 19 anos, que não teve a identidade divulgada, foi indiciado hoje depois de investigação sobre prática de crimes virtuais em Sonora, cidade a 351 km de Campo Grande. Ele teria hackeado o perfil do Facebook de várias adolescentes com idades entre 12 e 14 anos e as chantageava para enviar fotos íntimas.

Conforme o portal Idest, crime foi descoberto por pai de uma das vítimas, que logo procurou a polícia para denunciar o caso. Após isso, suspeito passou a ser investigado.

A Polícia Civil concluiu que o rapaz usava usa técnica conhecida como “phishing”, onde ele contatava a vítima pela rede social e, pelo Messenger, mandava um link, informando às vítimas que havia fotos delas em outro site. Ao clicarem no link, os dados de login e senha das garotas eram encaminhados ao criminoso.

De acordo com a polícia, ele chegou a usar contas falsas para chantagear as vítimas a enviar fotos íntimas, ameaçando expor informações e fotos na rede.

No computador do rapaz, a polícia encontrou diversas imagens de adolescentes e vestígios de invasão de outros computadores. Em depoimento, ele confessou o crime.

O delegado Francis Flávio Tadano Araújo orientou que possíveis outras vítimas desse suspeito compareceram à Delegacia de Polícia de Sonora para registrar queixa.

SISTEMA FÁCIL

Detalhes da técnica "phishing" para roubar dados de contas de redes sociais aparenta ser facilmente encontrada na internet. Alguns sites chegam a ensinar como praticar o crime.

Contudo, a possível vítima precisa obrigatoriamente entrar em um endereço que o suspeito envia para que o crime seja praticado. Antes de acessar sites que desconhecidos enviam, a recomendação é acionar a Polícia Militar ou Civil.