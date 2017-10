Tentativa de homicídio Jovem invade residência do vizinho,

atira em duas pessoas e acaba preso Autor tentou fugir, mas com ajuda da população, foi preso

Jovem de 25 anos foi detido após invadir residência e atirar em homem, 31, e outro jovem, 20, por volta das 18h de ontem, na Rua Marlene Pereira de Jesus, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Autor tentou fugir, mas foi detido em seguida pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam na residência, quando repentinamente, o autor invadiu a casa e começou a atirar.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer as vítimas que foram encaminhadas até a Santa Casa, ainda conscientes. O jovem foi atingido na clavícula, enquanto o homem que estava com ele foi atingido no ombro direito e no abdômen.

O autor, que mora na mesma rua onde o caso aconteceu, fugiu do local, mas com a ajuda de moradores do bairro foi capturado. As causas do atentado ainda serão investigadas pela polícia.