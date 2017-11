Campo Alto Jovem invade motel, ameaça

funcionária com faca e acaba detido Autor foi encaminhado até a delegacia de polícia

Jovem de 20 anos foi detido por volta das 23h de ontem (21), após invadir um motel localizado na Avenida Consul Assaf Trad, no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. Conforme informações policiais, autor pulou o muro, se escondeu e ameaçou a funcionária com uma faca.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima passava pelo corredor quando foi abordada pelo autor que estava escondido atrás de um pilar de concreto no pátio. O autor começou a ameaçar a mulher, afirmando que estava armado, porém, ela começou a gritar o que chamou a atenção das colegas. Com isso, o criminoso saiu correndo.

A polícia foi acionada e fez buscas no estabelecimento, onde encontrou o autor escondido atrás de um toldo na garagem. Ele não obedeceu as ordens dos policiais, mas foi detido e encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.