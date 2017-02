Brasilândia Jovem esfaqueia PM, agride homem e afirma estar com “demônio no corpo” Dois ficaram feridos e autora foi encaminhada à delegacia

Jovem de 26 anos foi detida na noite de ontem (19) após esfaquear policial militar e agredir a pauladas um homem, na residência onde mora em Brasilândia. Segundo informações das pessoas que estavam no local, a jovem estava embriagada e poderia ter problemas psicológicos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a própria autora acionou a polícia militar que foi até o local, pois segundo a jovem um rapaz estaria tentando entrar na residência para pegar suas duas filhas. Quando os policiais chegaram no local, os portões estavam trancados e a confusão acontecia no interior da residência.

A jovem saiu de dentro da casa com duas facas nas mãos ameaçando “matar todo mundo”. Rapidamente a autora esfaqueou um dos policiais que conseguiu contê-la. Na residência, estavam mais dois homens que afirmaram que estavam ingerindo bebida alcoólica com a jovem e que momento depois ela entrou em “transe” e disse que mataria todo mundo por estar “com o demônio no corpo”.

Ela também agrediu um dos rapazes com uma paulada na cabeça. A autora foi encaminhada à delegacia de polícia, as duas crianças que estavam na residência foram entregues ao conselho tutelar e depois de causar vários transtornos na delegacia, a mulher foi liberada e entregue aos familiares.