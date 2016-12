TRÁFICO Jovem é preso com 169 kg de

maconha que seria levada à Capital Entorpecente foi pego na fronteira e o suspeito receberia R$ 6 mil

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante transportando 169 kg de maconha em um GM Celta, com placas de Dourados, na madrugada de hoje no distrito de Boqueirão. Trabalho foi feito pela equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar.

Em fiscalização nas localidades, os policiais avistaram o carro e o abordaram. Na vistoria, foram encontrados a quantidade de entorpecente distribuída em 170 tabletes.

O motorista, que não teve identidade divulgada, confessou que pegou a droga em Bela Vista e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 6 mil pelo serviço. Ele foi preso e encaminhado junto a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim.