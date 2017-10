Flagrante Jovem é preso depois de incendiar a própria residência na madrugada Motivos do crime não foram revelados

Ângelo Ferreira de Jesus, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo, depois de incendiar a própria residência, em um conjunto de quitinetes localizado no bairro Guiomar Soares Andrade, em Nova Andradina.



As causas do incêndio não foram divulgadas pela Polícia Civil, mas conforme registrado no boletim de ocorrência, as chamas destruíram por completo os cômodos que ele ocupava, atingindo também os quartos de outros moradores.



O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo proprietário, para controlar as chamas antes que causassem danos ainda piores, já que os apartamentos são próximos. Ângelo foi autuado em flagrante pelo delito de incendiar casa habitada.