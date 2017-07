Jardim Tarumã Jovem que estava na companhia de

amigos é assassinado com tiro no ombro Vítima estava sentada na rua quando o crime aconteceu

Douglas Oliveira da Silva Ramos, de 22 anos, foi morto com tiro no ombro, hoje de madrugada, por volta das 2h45, na Rua Verde Louro esquina com a Rua Andreara, no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Vítima estava sentada no cruzamento, quando o crime aconteceu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram que a vítima estava sentada na rua com amigos, quando homem que ainda não foi identificado chegou e efetuou vários disparos em direção à vítima. Após efetuar os disparos, autor fugiu a pé e ainda não foi localizado pela polícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer a vítima. Douglas foi atingido no ombro direito, não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga e será investigado.