Rio Brilhante Mulher conversa com ex, namorado aparece e mata rapaz com dois tiros na cabeça Suspeito conseguiu fugir e polícia investiga o caso

Rogerley Teles, de 29 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, na tarde de ontem (23), no Centro de Rio Brilhante. Suspeito de 28 anos é o atual namorado da ex-mulher da vítima e está foragido.

Consta em boletim de ocorrência que a mulher foi até a residência do ex-marido para conversar e o atual namorado apareceu já atirando na vítima. De acordo com a testemunha do crime, o autor disparou três vezes e dois tiros acertaram a cabeça de Rogerley, que caiu no chão já sem vida.

A polícia e a perícia estiveram no local onde foram encontrados três capsulas, sendo uma no armário da cozinha, no armário e no fogão. Além disso, a porta da frente da residência foi arrombada e estava com sinais de disparo de arma de fogo.

O autor fugiu em veículo Saveiro e ainda não foi encontrado. Polícia investiga o que teria motivado o crime.