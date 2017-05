Itaquiraí Jovem é morta com quatro tiros e motociclista foge em alta velocidade Nenhum suspeito do crime foi localizado

Priscila Cristina Alves Papa, de 26 anos, foi morta a tiros na noite de ontem (21), próximo a Rua Nova Esperança, no Bairro de mesmo nome, em Itaquiraí. Vítima foi encontrada por populares caída e a polícia foi acionada.

Consta em boletim de ocorrência, que segundo testemunhas, um morador estava em residência quando ouviu cerca de quatro disparos na rua, e logo em seguida, viu uma moto saindo do local em alta velocidade.

A polícia e peritos estiveram no local e, além do projétil, encontraram uma carta no bolso da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Itaquiraí e será investigado.