NÃO ACEITAVA O FIM Jovem é morta a tiros e ex-marido 29 anos mais velho suspeito de ser mandante Casal morou pouco tempo junto, segundo declaração de testemunhas

Policiais fazem buscas por homem, de 53 anos, suspeito de mandar assassinar a ex-companheira, Fernanda de Andrade Oliveira, 23 anos, na noite de ontem, na Rua Dona Bitinha, no Bairro Santo Antônio, em Paranaíba. Segundo informações iniciais, o suspeito não aceitava o fim do casamento que durou pouco tempo ao lado da jovem.

À reportagem, investigador contou que Fernanda estava na frente de casa conversando com prima e amiga quando pistoleiro chegou atirando. Fernanda foi atingida por dois tiros e foi levada ainda com vida para hospital, contudo não resistiu.

Testemunhas do crime disseram que o autor usava capacete na cabeça e que na fuga teria entrado no carro que pertence ao ex-marido da jovem. "Suspeitamos que o ex tenha sido mandante. Até agora ele não foi encontrado e estamos trabalhando no caso", afirmou policial. Familiares disseram que Fernanda morou pouco tempo com o suspeito e que havia decidido pela separação recentemente. No entanto, ele não aceitava o fim do relacionamento.

Ainda segundo informação policial, não foi possível ver visualmente onde os tiros atingiram a vítima, visto que não houve sangramento, o que é característico de ferimento causado por revólver calibre 22. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Fernanda trabalhava em restaurante de Paranaíba e o ex atua no segmento de vigia noturno.