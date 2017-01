CORUMBÁ Briga de gangue termina com jovens

de 18 e 20 anos esfaqueados Os rapazes foram encaminhados para unidade de saúde local

Dois jovens, de 18 e 20 anos, acabaram esfaqueados depois de uma briga, na madrugada de hoje, na rua Marechal Floriano em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 18 anos foi encontrado com um ferimento na coxa, quando tinha acabado de sair de uma briga. Quando saiu do local foi cercado por um grupo de rapazes para acerto de contas, o jovem acabou pegando uma faca e esfaqueou um dos integrantes do grupo no braço.

Os rapazes foram encaminhados com ferimentos leves para atendimento médico e depois para a 1° Delegacia de Polícia de Corumbá para demais procedimentos.