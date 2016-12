BATAGUASSU Jovem é espancado por dois rapazes até ficar inconsciente Vítima foi agredida com socos e chutes em Bataguassu

Jovem de 18 anos foi espancado por dois rapazes até desmair, na noite de ontem, no Jardim Santa Maria, Em Bataguassu.

De acordo com o site Rádio Portal News, testemunhas disseram que vítima estava no cruzamento da Avenida Mato Grosso com rua Brasilândia quando os suspeitos se aproximaram e passaram a agredi-lo com socos e chutes.

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o jovem inconsciente até o pronto socorro municipal.

Polícia Militar se deslocou à unidade de saúde e vítima repassou as características dos suspeitos. Buscas foram feitas, mas até o momento dupla não foi identificada.