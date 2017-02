Tentativa de Homicídio Jovem é esfaqueado depois de se recusar a emprestar moto a adolescente Ele foi encaminhado para o hospital mais próximo

Jovem de 20 anos foi esfaqueado na noite de ontem (27) no bairro Canaã II, em Dourados. Vítima foi encaminhada para o hospital com três facadas pelo corpo.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima, o amigo do irmão que é menor de idade foi até a casa e pediu a motocicleta emprestada. O jovem recusou por não ser proprietário do veículo, então o amigo do irmão foi embora.

De acordo com a vítima, o suspeito que o atacou era menor de idade, magro, alto e moreno características semelhantes do amigo do irmão que ficou com raiva por não ter a motocicleta emprestada.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados para demais procedimentos.