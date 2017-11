Morte a esclarecer Jovem encontra amigo morto em

residência e polícia investiga o caso Vítima falou com a namorada no dia anterior

Luiz Felipe Freitas da Silva, 24 anos, foi encontrado morto dentro de casa, ontem (23), no Bairro São Jorge, em Três Lagoas. De acordo com informações da namorada do jovem, Luiz tinha convulsões e fazia uso de medicamentos controlados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o amigo do jovem informou à polícia que Luiz morava sozinho e o encontrava todos os dias para o trabalho, mas estranhou o fato de o rapaz não aparecer no horário combinado.

O amigo então entrou na residência, arrombou a porta da frente e encontrou o jovem deitado na cama, com o rosto no travesseiro. Conforme a testemunha, a vítima já estava sem sinais de vida.

A namorada de Luiz disse que tinha se comunicado com ele por WhatsApp na noite anterior e estava tudo bem.

A perícia esteve no local para apurar as causas da morte e caso será investigado pela polícia