Tentativa de homicídio Jovem é detido depois de esfaquear e apedrejar vizinho em frente de casa Vítima sofreu ferimentos nos braços e na cabeça

Mario Ferreira da Silva Junior, 25, foi detido após esfaquear e apedrejar o vizinho de 56 anos, por volta das 18h de ontem (3), no Bairro Jardim Cabreúva, em Campo Grande. Testemunhas ajudaram a socorrer a vítima que precisou ser internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram que a vítima estava em frente a residência onde mora, lavando a calçada, quando o jovem que mora ao lado, saiu da casa e começou a ofender a vítima.

Em seguida, o autor partiu para cima do homem com uma faca e começou a golpeá-lo e o agrediu com pedrada na cabeça. Para se defender, a vítima correu pela rua onde foi socorrido por moradores. Homem teve ferimentos nos braços e na cabeça.

A polícia foi acionada e encontrou o autor sentado em frente a residência. Durante revista na casa, policiais encontraram a faca utilizada no crime escondida dentro de uma gaveta. Autor informou à polícia que faz uso de remédios controlados e, naquela tarde, não havia tomado os medicamentos.

Ele foi encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.