LESÃO CORPORAL Jovem é baleado por acidente durante perseguição e tiroteio na Capital Nenhum envolvido foi identificado ou preso; caso é investigado

Jovem, de 20 anos, levou tiro no começo da madrugada de hoje quando seguia de motocicleta pela Avenida José Barbosa Rodrigues, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Para policiais, ele alegou que foi atingido quando passou por outros dois motociclistas que perseguiam condutor de terceira moto, atirando.

O jovem buscou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Mônica e equipe médica foi que avisou a policiais militares sobre a chegada do paciente com ferimento de arma de fogo, na coxa esquerda.

Questionado, ele alegou ter sido baleado acidentalmente e que não conhece os envolvidos no tiroteio. A munição ficou alojada na perna do jovem e ele foi encaminhado à Santa Casa para cirurgia de retirada. Inquérito policial foi aberto para investigar o caso.