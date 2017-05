Investigação Jovem é atacada por desconhecido na frente de bar e acorda em canavial Ela lembrou que ficou por baixo do homem, sendo agredida violentamente

Jovem de 19 anos passou por momentos de terror na noite de ontem, em Nova Alvorada do Sul, depois de ser espancada por um desconhecido. A vítima foi atingida com garrafada na cabeça e perdeu a consciência, mas mesmo assim conseguiu se recuperar e fugir das agressões. Os fatos tiveram início no Bar do Corintiano, onde a mulher estava quando foi atacada.

Informações apontam que, por volta das 22h30, um homem aparentemente de 25 a 30 anos se aproximou da vítima e lhe agrediu com a garrafa, fazendo com que ela desmaiasse. Momentos depois, quando ela recuperou a consciência, percebeu que estava em um canavial próximo a uma indústria da região. Ela lembrou que ficou por baixo do homem, sendo agredida violentamente com socos no rosto e mordidas.

Apesar de estar ferida, teve forças para revidar e fugir, indo direto para a casa, onde pediu para que o pai acionasse socorro. Ela foi levada para o hospital, disse que o agressor ocupava um automóvel modelo Astra, na cor preta, mas alegou desconhecê-lo. O caso foi denunciado à Polícia Civil, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado.