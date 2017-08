Parati Em tentativa de assalto, jovem

esfaqueia bandido e quatro são presos Durante a confusão, vítima acabou esfaqueada na mão direita

Jovem de 22 anos foi vítima de tentativa de assalto e acabou esfaqueando o bandido, hoje de madrugada, às 3h45, na Rua da Divisão, no Jardim Parati, em Campo Grande. Autor de 21 anos e outros três comparsas foram presos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vítima caminhava pela Rua da Divisão e quando passou pela esquina da Rua do Piano, foi abordada por marginal que desceu de veículo Gol, vermelho, e outros três esperaram dentro do carro. Autor estava armado com faca e anunciou o assalto, exigindo que o rapaz entregasse o celular.

Vítima se recusou e ambos começaram a se agredir. Durante a briga, assaltante esfaqueou a vítima nas mãos. Porém, o jovem portava um canivete na cintura e revidou a agressão, desferindo vários golpes no autor que saiu correndo.

Conforme informações da polícia, nessa manhã o Corpo de Bombeiros chegou a atender um jovem de 21 anos, com vários ferimentos pelo corpo e o mesmo informou que havia sofrido um acidente. O veículo que estava com o ferido foi identificado pela polícia como sendo o mesmo usado no assalto e o autor foi reconhecido pela vítima. Comparsas que ficaram no veículo esperando o assaltante também foram presos.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga e será investigado.