FOI PRESO Motorista fura bloqueio para

fugir com uma tonelada de droga Condutor foi fechado durante a fuga e acabou entregando-se

José Carlos Teixeira, de 24 anos, morador de Aral Moreira, fronteira com Paraguai, foi preso por equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar. Ele transportava mais de uma tonelada de maconha em caminhonete Nissan Frontier, com placas de Dourados.

Ao ser dada ordem de parada ao condutor, na rodovia BR-163, no trevo da Bandeira, José Carlos fugiu sentido Campo Grande.

Após acompanhamento tático, em determinado local da rodovia, outro veículo fechou a caminhonete obrigando o motorista a parar no acostamento.

Em depoimento à polícia, Teixeira disse que saiu de Aral Moreira por volta das 7h de hoje e deveria entregar a droga em posto de combustível em Dourados. Pelo transporte receberia R$ 3 mil.

O veículo estava com placas falsas, sendo as originais de Brasília (DF), local onde o veículo fora roubado. Depois de pesagem, droga somou 1,2 mil quilos.