EM ANASTÁCIO Jovem que integrava projeto se destaca e vira professora de música Giovana descobriu seu talento e passou a ensinar outras adolescentes

Projeto que realiza trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade teve aluna que se destacou neste ano. A jovem Giovana Brites passou de aprendiz para professora de aulas de violão.

O projeto é o oferecido pela Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina) e todas as atividades são realizadas pela associação com recursos do Programa Nacional Criança Esperança, da Unesco.

Além da assistência às mulheres e do curso de violão, também são oferecidas aulas gratuitas de sapateado, balé e karatê. Segundo Nilma Infran, presidente da Amina, atualmente são atendidos 142 alunos de baixa renda, com idades de seis a 17 anos, mas há vagas para mais.

Um dos projetos da entidade apoiado pelo Criança Esperança e que mais vem se destacando é o de música, que atende 30 crianças entre seis e 16 anos. Foi neste curso que Giovana descobriu talento para a música e passou a compartilhar seu conhecimento com outros jovens. “ É a realização de um sonho", disse a jovem.

"Nesta quarta-feira (15) o grupo que toca e canta estará se apresentando na rádio local, Pantaneira. A primeira das muitas apresentações das crianças", disse Nilma.

As aulas acontecem no contra turno escolar, como forma de manter os jovens ocupados com atividades produtivas.

Aulas

Nilma explica que as aulas acontecem na sede da Amina, no Centro, nas dependências da Escola Cejar e na extensão do Jardim Independência, de segunda à sexta-feira, de manhã e à tarde, de acordo com a turma.

"O Programa Criança Esperança nos forneceu todos os materiais gratuitamente, como quimonos, tatames roupas e instrumentos musicais. Nesta quinta-feira (16) ainda vamos oferecer curso de confeitaria de graça para as mães dos alunos".

Interessados em se matricular podem obter outras informações na sede da Amina, localizada na Acogo, 406, ou pelo telefone: (67) 32451790.

Amina

A Amina, Organização não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, foi criada em 2004 com intuito de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural de mulheres e famílias em situação de exclusão, risco e vulnerabilidade social (principalmente mulheres que passaram por violência doméstica), residentes nos bairros e vilas da região urbana do município de Anastácio.

O projeto ganhou projeção nacional e tem firmado parceria com grandes empresas e instituições.