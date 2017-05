BR-163 Jovem de 28 anos é morto a facadas por colega de trabalho durante briga em bar Autor do crime não foi encontrado pela polícia

Saiba Mais Jovem mata outro, se passa por testemunha e acaba preso

Fernando da Conceição Silva, de 28 anos, morreu na noite de ontem (10), após ser esfaqueado pelo colega de trabalho em um bar na Rua Das Olimpíadas, área rural de Campo Grande. Vítima foi encaminhada até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima e o autor eram colegas de trabalho e estavam bebendo em um bar, quando saíram em frente do estabelecimento e acabaram se desentendendo. O amigo teria esfaqueado o jovem no braço direito e a vítima logo caiu no chão. O suspeito fugiu e o motivo da briga entre eles não foi divulgado pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima até uma unidade de saúde devido a gravidade dos ferimentos. Fernando não resistiu e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário.

Autor do crime ainda não foi localizado, caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga e será investigado.