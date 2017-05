Incêndio Jovem não aceita separação

e ateia fogo na casa da ex Outro caso de incêndio foi registrado em Terenos

Jovem de 24 anos ateou fogo na casa da ex-mulher, nesse final de semana, no Bairro Jardim Hasslem, em Dourados. Rapaz não aceitava o fim do relacionamento e ateou fogo na casa por vingança.

Conforme o Dourados News, o jovem foi até a casa da ex-esposa, com quem estava separado há cerca de uma semana. Com medo de ameaças sofridas anteriormente, vítima saiu da casa com o filho do casal, de 3 anos, e foi para a residência de parentes.

Mulher acionou a Polícia Militar que foi até o local e se deparou com a casa pegando fogo. O autor estava sentado em frente a casa, observando as chamas. Jovem confessou ter ateado fogo e utilizou um isqueiro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de polícia.

TERENOS

Caso parecido aconteceu na madrugada de ontem (7), quando uma casa foi incendiada no Bairro Heitor Rodrigues, em Terenos. Dona do imóvel foi até um rodeio e quando voltou, a residência estava parcialmente queimada.Vítima suspeita que o incêndio foi criminoso e o autor seria o vizinho, com quem tinha desentendimento.