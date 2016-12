Felpuda

Os últimos dias têm sido marcados pelos “chutômetros” sobre os nomes do futuro secretariado do prefeito eleito Marcos Trad. Ele já informou que fará o anúncio da formação completa; mas, mesmo assim, há quem continue divulgando “o que vem na telha”. Tudo para, caso acerte uma indicação óbvia, espalhar que acertou por ser um “chegado do homem”. É cada uma!... Ester Figueiredo