INVESTIGAÇÃO Jovem de 21 anos é encontrado

morto com ferimento no peito Perfuração no peito do rapaz não estava sangrando

21 JAN 2017 Por MARIANE CHIANEZI 08h:19

Com um ferimento no lado esquerdo do peito, Cledson Ortiz, de 21 anos, morreu na noite de ontem (20) na Aldeia Amambai. No local onde corpo foi encontrado, várias pessoas estavam embriagadas, inclusive a esposa do rapaz. De acordo com o boletim de ocorrência, um investigador de plantão da Delegacia de Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa havia sido assassinada no local. De imediato, o agente foi ao local e constatou que de fato, uma pessoa estaria morta. Devido a dificuldade de acesso da viatura na região, o policial teve de pedir para que os familiares trouxessem o corpo até um local mais próximo. Foi constatado que ele estava com uma perfuração no peito, mas não estava sangrando. Corpo de Cledson foi levado pela pax. Ainda não se sabe o que teria feito a perfuração e causas da morte serão investigadas.

