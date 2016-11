AUTORIA INDEFINIDA Jovem de 20 anos executado

a tiros na frente de mercado Leandro morreu antes da chegada de socorristas, por volta das 3h

Leandro Pereira da Silva, 20 anos, foi executado a tiros, por volta das 3h de hoje, na frente de mercado que fica na Rua Duque de Caxias, no Centro da cidade de Itaporã.

De acordo com Boletim de Ocorrência, investigadores estiveram no local, mas não identificaram testemunhas que pudessem esclarecer a dinâmica do crime.

A vítima estava caída morta ao lado da bicicleta que seguia, no meio da rua, com seis perfurações de tiros, no tórax e pescoço. O caso está sob investigação.