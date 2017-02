TENTATIVA DE ASSASSINATO Jovem de 19 anos sofre atentado

e é baleado com tiro nas costas Autor do crime fugiu e nenhum suspeito foi identificado

Jovem, de 19 anos, foi vítima de atentado e ferido com tiro nas costas, na noite de ontem (7), na Rua João Pedro Pedrossian, no Centro de Miranda.

Tio da vítima declarou para policiais que estava em salão de festa quando recebeu ligação com aviso de que o sobrinho havia sido baleado no meio de via pública. O homem foi ao local e encontrou o jovem ferido, mas ele estava inconsciente e não pode identificar o autor do disparo.

O rapaz foi socorrido e levado para hospital em estado grave. O tiro, segundo médicos disseram para policiais, atingiu as costas saiu pelo tórax da vítima que, ontem, respirava com ajuda de aparelhos e estava previsto de ela ser transferida para hospital de Campo Grande. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso está sob investigação.