CRIME AMBIENTAL Jovem com várias passagens pela polícia é preso com pescado ilegal Ele estava com peixes capturados na piracema com petrechos proibidos

30 JAN 2017 Por GLAUCEA VACCARI 20h:08

Peixes foram apreendidos - Divulgação / PMA Rapaz de 21 anos foi preso e multado em R$ 860 por transportar peixes capturados durante a piracema, fora da medida permitida e com sinais de terem sido pescados com petrechos proibidos, na tarde de hoje, em Guia Lopes da Laguna. Rapaz é conhecido da polícia devido a ter várias passagens por crimes de roubos e furtos e foi abordado pela Polícia Militar, que o flagrou com o pescado ilegal dentro de uma sacola, na garupa de uma bicicleta, e acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA). De acordo com a PMA, equipe verificou que o pescado estava fresco, o que indica que foram capturados na piracema, e havia indícios de que foram pescados com redes de pescas ou tarrafas, equipamentos proibidos para pesca. Rapaz alegou que ganhou o peixe e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de transporte de produto de pesca predatória. Pena prevista para o crime é de um a três anos de detenção.

