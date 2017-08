Aero Rancho Motociclista morre após colidir

em traseira de caminhão de coleta Vítima pode não ter respeitado o sinal de pare e colidiu em veículo

Motocilicta identificado como Tiago Silva Cordeiro, de 22 anos, morreu após se envolver em acidente de trânsito na madrugada de hoje, na Avenida Rachel de Queiroz esquina com a Avenida Thirson de Almeida, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. De acordo com informações, vítima não teria respeitado o sinal vermelho de parada obrigatória e caso está sendo investigado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, conforme relatos do condutor do caminhão de coleta de lixo, de 32 anos, ele seguia pela Avenida Thirson de Almeida, quando ao cruzar com a Avenida Rachel de Queiroz, com o sinal verde, o jovem que estava em motocicleta Twistter acabou colidindo na traseira do caminhão.



Vítima caiu ao solo insconsciente e autor entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima, mas quando equipe chegou no local Tiago já estava sem vida.

De acordo com a polícia, câmeras de segurança de uma pizzaria podem ter registrado o momento da colisão.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga em Campo Grande.