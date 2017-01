Acidente de trânsito Motociclista fica gravemente ferido depois de colidir com carro em cruzamento Vítima foi socorrida e encaminhada para unidade de saúde

Jovem de 23 anos ficou gravemente ferido em acidente de trânsito, na madrugada de hoje, na Avenida 14 de Março, no Centro de Ladário.

Segundo o site Diário Corumbaense, a vítima perdeu o controle da motocicleta ao passar por uma ondulação no cruzamento com a Rua Riachuelo e colidiu com um veículo que estava parado na avenida.

O rapaz ficou inconsciente e foi encaminhado para uma unidade de saúde local gravemente ferido e a suspeita é que a vítima teve afundamento de crânio.