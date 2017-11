Homicídio Jovem baleado pelo ex da namorada

morre após ficar três dias no hospital Vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo tiro

Everton de Souza Silveira, 27, morreu no final da tarde de ontem (3) por volta das 18h, no Hospital da Vida, onde estava internado há três dias, em Dourados. Silveira foi baleado pelo ex-marido da atual namorada na última quarta-feira (1º) em Juti.

De acordo com o Dourados News, Silveira estava na casa da namorada com um amigo, por volta de 1h, quando o autor invadiu a residência e atirou em direção a vítima, atingindo o rosto próximo ao olho esquerdo. Silveira chegou a ser encaminhado para o hospital mas não resistiu ao ferimento.

Ainda conforme o Dourados News, o autor que fugiu do local no dia do crime, ainda continua foragido da Justiça.