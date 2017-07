Campo Grande Jovem ameaça e tenta esfaquear cunhado após sair de audiência na Capital Rapaz responde por um homicídio cometido no ano passado

Jovem de 21 anos ameaçou e tentou esfaquear o cunhado, de 50, ontem (26), em frente a um comércio, no Bairro Morada Verde, em Campo Grande. Rapaz ficou irritado porque o cunhado prestou depoimento contra ele durante audiência.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima informou à polícia que o jovem é seu cunhado e sofreu constatantes ameaças por parte do rapaz, depois de ele ser testemunha em audiência, onde o jovem responde por homicídio.

Conforme a vítima, rapaz foi até o comércio onde ele trabalha, armado com faca, mas um cliente o impediu de esfaquear o cunhado. Homem informou ainda que o autor o ameaçou de morte, dizendo “Você não vai testemunhar no meu julgamento, eu te mato antes, se não for hoje, eu te mato amanhã”.

Caso foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande e será investigado.