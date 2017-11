Parque das Nações Indígenas Jogos Radicais Urbanos reúnem 83 atletas de stand up padle Ao todo evento receberá 780 inscritos em três modalidades

Na primeira prova do cronograma dos Jogos Radicais Urbanos, o stand up padle (SUP) reúne 83 atletas, nesse sábado, no lago do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. A prova que começou às 9h será encerrada às 16h de hoje. Além dessa modalidade, as provas de corrida de trilha acontecerão às 15h da categoria kids e 17h a categoria principal.

De acordo com informações da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), foram inscritos 83 atletas da categoria SUP, 325 inscritos de mountain bike, 309 para corrida de trilha e na modalidade kids foram inscritos 63 crianças.

Na prova SUP disputada hoje, os atletas remam em pé sobre uma prancha, na categoria “sprint olímpico” em raia de 200 metros. A premiação total dessa modalidade é de R$20 mil.

Conforme o diretor presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o obejtivo é incluir os Jogos Urbanos no calendário anual de eventos esportivos de Campo Grande. “A cidade tem um potencial altíssimo para esportes de aventura e a gente quer que o evento potencialize ainda mais isso, como aconteceu com Corumbá depois de quatro edições do Pantanal Extremo. A ideia é que o evento se consolide”, afirma.

Outras provas

Amanhã estará previsto para as 7h as modalidades de mountain bike, categoria kids e 7h30 a categoria principal.