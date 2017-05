Campo Grande Jogo do Bem reúne famosos do futebol e arrecada mais de 1 t de alimentos Campo Grande venceu por 5 a 4 no estádio Jacques da Luz

Jogo do Bem reuniu nesta manhã, atletas famosos do futebol e vereadores no parque Jacques da Luz no bairro Moreninhas em Campo Grande. A população esteve prestigiando o evento que arrecadou mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis que serão doados para famílias carentes.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, o jogo contou com o ex- jogador Cafu e ex-atletas convidados, além de vereadores de Campo Grande que tiveram o prefeito Marcos Trad (PSD) como capitão do time.

O ex-jogador Cafu foi a atração do jogo que fez gols e levantou a galera no estádio.

“Foi um prazer enorme jogar aqui, fazer este jogo beneficente e em nome da Fundação Cafu, independentemente do resultado, todos somos campeões por fazer o bem ao próximo”, declarou.

O placar foi encerrado com 5 a 4 para o time de Campo Grande, mas de acordo com o prefeito Marcos Trad, o objetivo maior do evento não foi ganhar e, sim, ajudar o próximo.

“Nosso objetivo foi cumprido, que era de angariar alimentos para as pessoas mais necessitadas”, enfatizou o prefeito.

Os alimentos serão doados para famílias carentes pelo Fundo de Assistência à Comunidade (FAC) de Campo Grande.