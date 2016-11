Naviraí Jogador suspeito de atacar agente

é preso durante treinamento O agente penitenciário foi ferido com cinco tiros em agosto

Jogador que já atuou em times da série A e B do campeonato sul-mato-grossense de futebol foi preso ontem (29), suspeito de ter participado de ataque contra agente penitenciário, de 36 anos, ocorrido em agosto, na cidade de Naviraí.

O jogador Emerson Benhur dos Santos Souza, de 25 anos, já tinha sido identificado pela polícia como um dos participantes do ataque e estava foragido. Ele foi preso enquanto treinava em colégio do bairro Santo Amaro.

A prisão foi feita em conjunto entre policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos e Resgate a Assaltos e Sequestro (GARRAS) da Capital e da 1º Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

O CASO

Câmeras do circuito de segurança de estabelecimento comercial localizado na Avenida Ponta Porã, na cidade de Naviraí, registraram o momento em que o agente penitenciário foi atingido por cinco tiros no dia 31 de agosto.

Imagens mostram quando o servidor público é alcançado por quatro pistoleiros que ocupam duas motocicletas. Depois de ser atingido pelos disparos, o agente penitenciário caiu da moto que conduzia. Ele foi socorrido e está internado em estado grave em hospital de Dourados.

Para o Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap) o agente foi alvo de ataque do Primeiro Comando da Capital (PCC), em represália a desentendimento com a facção Comando Vermelho que acabou em rebelião no dia 4 de agosto. Na ocasião, dois presos foram assassinados e oito feridos.