Susto Jiboia de dois metros

é capturada na Rua Ceará Animal foi solto nas proximidades do Rio Paraguai

Equipe do Corpo de Bombeiros capturou ontem uma jiboia de aproximadamente dois metros de cumprimento. A cobra estava no cruzamento da Rua Ceará com Rua 21 de Setembro, no Bairro Nova Corumbá, na cidade de Corumbá.

Conforme os militares, assustados, moradores acionaram os Bombeiros informando que a jiboia estava em meio a via pública. Animal então foi capturado e solto em uma área próxima ao Rio Paraguai.