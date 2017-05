MÁQUINAS DE LAMA JBS e Eldorado pagaram propina

de R$ 10 milhões a investigados Valor foi repassado ao longo de um ano

As empresas Eldorado Brasil e JBS, que pertencem ao grupo J&F, são acusadas de pagar, em um ano, aproximadamente R$ 10 milhões em propinas em troca de incentivos fiscais concedidos pela antiga gestão estadual.

O esquema fraudulento foi descoberto em nova etapa da Operação Lama Asfáltica, desencadeada pela Polícia Federal na manhã de ontem e que teve, como um dos alvos, a concessão de incentivos fiscais entre os períodos de 2011 e 2014, gestão do ex-governador André Puccinelli.

Conforme o delegado regional de Combate ao Crime Organizado, Cleo Mazotti, as investigações, que contaram com a participação da Controladoria-Geral da União (CGU), apontaram que, para receber os incentivos fiscais, as empresas pagavam 20% sobre a isenção concedida.

Além de pagamento por locação de maquinários, são apontadas doações para o PMDB e pagamentos por serviços gráficos, como o de R$ 2.211.721,00 para a gráfica Alvorada.

*Leia reportagem, de Renata Prandini e Natália Yahn, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.