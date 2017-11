aniversário Jateí completa 54 anos e cidade

tem show além de competições

Jateí completa 54 anos e a celebração na cidade começou na sexta-feira. Os eventos vão até domingo, entre eles estão Festa do Laço Comprido, que tem entrada gratuita e acontece no Parque da Fogueira Eloi Quelé Ramos. No local também foram montados brinquedos para as crianças.

O aniversário de emancipação política administrativa do município é hoje, 11 de novembro.

Na praça pública, acontece a Parada Literária, com apresentações culturais, como a presença da orquestra indígena Tey'Kue, grupo de dança Canal Vivaartes, disponibilidade de brinquedos infláveis e há também sessões de leitura. Tudo isso acontecendo na tarde deste sábado.

Na noite de hoje haverá o tradicional baile caarapé com Grupo Postal Sul. Ao mesmo tempo, no Parque da Fogueira, a competição de laço comprido segue e vai premiar os melhores competidores com R$ 15 mil, mais troféus. A final será no domingo.

“Essa é uma data que não pode passar em branco para a população, um momento de festa e descontração, contamos com pessoas parcerias que não medem esforços para um bom desenvolvimento dos trabalhos”, disse o prefeito, Eraldo Jorge Leite (PSDB).