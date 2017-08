NA MADRUGADA Irmãos vão discutir com jovem

e atiram três vezes no pai dela Homem não foi atingido e chamou a Polícia Militar

Dois homens apareceram na casa de uma jovem na madrugada deste domingo para discutirem. Ambos estavam armados e fizeram três disparos contra o pai da vítima, que tentou intervir na briga.

Um dos suspeitos de realizar os disparos é ex-marido da mulher. O pai dela, de 44 anos, conseguiu escapar dos tiros e chamou a Polícia Militar. O caso começou por volta das 4h de hoje, no bairro São Pedro, em Aquidauana.

O ex-genro, de 26 anos, foi na residência da jovem com o irmão dele, de 21 anos, e começaram a discutir com a mulher. Apesar da tentativa de o pai da jovem conversar com a dupla, o ex-marido sacou uma arma de deu dois disparos a queima-roupa. Como ele errou, o irmão sacou a outra arma e deu mais um tiro.

A vítima dos disparos correu para dentro da residência, enquanto os suspeitos fugiram. Os policiais militares que foram acionados fizeram ronda, mas não encontraram os rapazes.

Na Polícia Civil, não foi mencionado o motivo da separação e o que motivou a discussão na madrugada deste domingo.

O delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, Eder Oliveira Moraes, registrou a ocorrência como tentativa de homicídio. A equipe de investigação agora tenta localizar os irmãos. Até a publicação desta matéria ninguém tinha sido preso.