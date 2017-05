audiência Investimento em saúde no Estado

chegou a R$ 1,2 bilhão em 2016 Redução no orçamento do ano que vem não vai diminuir repasses

O Governo do Estado investiu R$ 56,4 milhões a mais em saúde do que os 12% do orçamento geral que obrigatoriamente devem ser aplicados no setor, portanto, o investimento foi de 16,38%.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, foram investidos R$ 1.288.021.687,00, em 2016.

Os números foram apresentados em audiência pública de prestação de contas da Secretaria do Estado de Saúde (SES) na tarde desta sexta-feira.

O balanço de investimentos foi apresentado ao presidente da Comissão Permanente de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado Paulo Siufi (PMDB).

Saúde e educação são os setores que recebem mais investimentos públicos. A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 prevê orçamento de R$ 13.991.974.000, sendo que pelo menos R$ 1.679.036.880 precisam ser investidos em saúde.

Durante a audiência, não foi abordado as deficiências que ainda foram constatadas no setor em Mato Grosso do Sul. Nelson Tavares afirmou que as metas do ano passado foram cumpridas. Entre os problemas que ainda persistem são problemas no Hospital Regional de Campo Grande.