Enem Internautas elogiam redação sobre educação de surdos, mas acham tema difícil Assunto é pauta de debates nas redes sociais

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as hashtags #ShowDosAtrasados e #Enem estão entre os assuntos mais comentados do Twitter. Além de fotos e memes sobre as pessoas que chegam atrasadas aos locais de prova, o tema de redação chamou a atenção de muita gente. “Imaginar o povo chorando por causa do tema da redação, tá sendo melhor do que os memes dos atrasados. #Inclusão #ENEM #ENEM2017”, escreveu uma internauta.

Em sua maioria, os internautas classificaram como difícil o tema Desafios para Formação Educacional de Surdos no Brasil. “Legal mesmo vai ser quando essa galera que tá fazendo o #ENEM sair hoje e vir pro tt [Twitter] reclamar do tema da redação”, disse um dos internautas. “O que as pessoas poderão falar sobre esse tema da redação, se nem a própria educação discute? #Enem”, escreveu outro.

Outros comemoraram o tema e alertaram que a educação inclusiva é pouco discutida no país. “Adorei o tema redação !!! Sou surda tenho orgulhosa ! Boa sorte pra os candidatos!! #Enem”, “Não acredito que o tema é sobre inclusão! Eu adoro esse tema e libras foi um dos melhores cursos extracurriculares que já fiz #Enem”, “Moral da história da redação do #Enem: ser professor não é ser adivinho de algo particular, mas ensinar algo universal que fundamente tudo”, “Sobre o tema da redação do #Enem: achei importante e interessante em um país em que deficientes não têm muitas oportunidades...”, escreveram.

Alguns internautas fizeram comentários também sobre a língua brasileira de sinais (Libras) e seus homônimos. “Têm muitos alunos no #Enem pensando: O q q o Brasil tem a ver com a moeda utilizada no Reino Unido? #Libras #ShowDosAtrasados #RedacaoEnem”, “ Deveriam ensinar nas escolas, não só libras, mas todos os signos . #enem #G1noEnem”, escreveram os internautas.

Um deles aproveitou para fazer a divulgação dos aplicativos Hand Talk e ProDeaf, que fazem tradução automática de textos e áudios para libras. “Aproveitando o embalo do tema da redação do #enem esses 2 apps traduzem o q vc escreve pra libras, tornando possível se comunicar com surdos”.

Entre tantas, a maioria das publicações mantêm o bom humor. “Acho que o povo nunca vai ficar feliz com um tema de redação de #Enem nem quando for sobre as férias...”, ironizou uma internauta sobre a clássica redação sobre as últimas férias que muitos estudantes fazem na escola.