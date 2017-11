Crime organizado Integrante de quadrilha de ladrões de caminhonetes é executado com 21 tiros A vítima havia saído há poucos dias de um presídio da região

Suposto integrante de quadrilha especializada em roubo de caminhonetes, Carlos Manuel Arguello Cuevas, de 19 anos, foi executado com 21 tiros na noite de ontem, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com o Brasil. A vítima havia saído há poucos dias de um presídio da região.

De acordo com o site Porã News, Carlos estava na frente da casa da namorada, no Bairro Guarani, quando pistoleiros em uma camimjonete Mitsubishi branca se aproximaram e atiraram várias vezes com pistola calibre nove milímetros. Carlos morreu antes que pudesse ser socorrido, enquanto os autores fugiam. A suspeita é de acerto de contas.