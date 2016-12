VENTO E CHUVA Instituto de Meteorologia mantém

alerta para tempestades no Estado Região sul deve ser mais afetada e 41 cidades estão na lista de perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda mantém o alerta para mais tempestades em Mato Grosso do Sul nesta noite. Há uma lista de 41 cidades, todas localizadas na região sul do Estado, com potencial para serem atingidas por ventos de até 99 km/h e chuvas que podem chegar a 60 mm/h. A água deve voltar a cair também amanhã (9) nessa área.

Entre os municípios que aparecem em faixa de perigo estão Angélica, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema, Naviraí, Mundo Novo, Nova Andradina, Rio Brilhante, Taquarussu e Amambai.

"Os riscos são quebra de vidros, estragos consideráveis, risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, incidência de descargas elétricas e granizo", divulgou nota do Inmet.

Para a região central do Estado, o alerta começou às 10h de hoje e segue até as 22h. Nessa faixa está Campo Grande, onde houve chuva intensa no período de uma hora. A água começou a cair por volta das 15h e houve estragos consideráveis.

Ao menos seis pessoas também foram diretamente atingidas e precisaram ser socorridas por terem sido derrubadas pela enxurrada ou terem ficado ilhadas dentro de carro.

Em curto período de tempo, o Inmet identificou 22.4 mm de índice pluviométrico. Entre 15h e 16h também foram registradas as mais fortes rajadas de vento, com velocidade de 62,63 km/h. Os maiores problemas foram aumento considerável do nível de córregos e do Rio Anhanduí, alagamentos que arrastaram carros e ilhou pessoas. Houve também danos no asfalto das vias.

A Prefeitura da Capital deve fazer rescaldo de áreas mais danificadas a partir de amanhã. Não foi divulgado ainda cronograma de ações.