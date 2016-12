OPORTUNIDADES Instituto abre 6 vagas para professores

com salários de até R$ 5,8 mil Inscrições devem ser feitas até o dia 11 deste mês, pela internet

Processo seletivo para contratar professores substitutos está aberto no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS). São oferecidas seis vagas para as cidades de Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí e Nova Andradina, com salários que chegam a R$ 5,8 mil.

Em Corumbá, a vaga é para a disciplina de Informática/Desenvolvimento Web; em Coxim, são duas vagas, uma para Alimentos e outra para Informática/Rede de Computadores; no município de Dourados será contratado um professor para ensinar Informática/Rede de Computadores; na cidade de Naviraí, Filosofia e em Nova Andradina também Informática/Desenvolvimento Web.

A remuneração varia de R$ 3.426,78 (graduação) a R$ 5.884,30 (doutorado), com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Requisitos e demais regras do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 007/2016, publicado na Central de Seleção.

De acordo com o instituto, interessados podem se inscrever até 11 de dezembro, pela Página do Candidato, da Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A taxa de inscrição custa R$ 30 e deve ser paga até o dia 12.

SELEÇÃO

A prova escrita e de títulos estão agendadas para o dia 17 de dezembro, a partir das 8h30min, nos respectivos municípios. O conteúdo programático e a pontuação dos títulos estão especificados no edital. Resultado inicial deverá ser divulgado no dia 19.