CAPACITAÇÃO GRATUITA Inscrições para vagas de técnico em informática vão até sexta-feira Candidatos precisam ter mais de 16 anos e renda familiar de 2 salários

Candidatos interessados em concorrer a uma das 25 vagas oferecidas para o curso de Técnico em Informática para Internet têm até sexta-feira (17) para inscreverem no programa Fábrica de Software.

A exigência é de que os participantes tenham mais de 16 anos, sejam estudantes da rede pública e comprovem que a renda familiar mensal seja limitada a dois salários mínimos.

A iniciativa é realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e as vagas disponíveis serão preenchidas pelos melhores classificados na avaliação. O processo seletivo obedecerá à seguinte ordem: análise da ficha cadastral, prova escrita, de múltipla escolha, e entrevista.

A prova de seleção será realizada no dia 18 de novembro, às 8h30, na unidade do Senac Campo Grande. A prova terá duração de 3 horas e será composta por 5 questões de Língua Portuguesa, 5 de Atualidades – Global e Tecnológica, 5 de Matemática, 5 de Raciocínio Lógico-Matemático e 10 de Informática.

A relação dos 40 primeiros colocados será divulgada no site da instituição entre os dias 23 e 29 de novembro, para agendamento de entrevistas. O gabarito da prova será publicado no dia 22 e o resultado dos aprovados no dia 30 de novembro.

SERVIÇO

As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas na unidade Senac Campo Grande, na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, centro, ou pelo site do Senac .