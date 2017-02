OPORTUNIDADE Inscrições para seleção de estagiários

de Direito para o TJ terminam dia 15 Provas serão aplicadas no dia 18 de fevereiro, às 8h, em Centro Educacional

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul abriu processo seletivo para escolher estagiários que cursam Direito. A autuação será na comarca de Bataguassu. De acordo com informações, as inscrições seguem até o dia 15 de fevereiro e podem ser feitas das 8h às 18h, na Secretaria do Foro da comarca.

As provas serão aplicadas no dia 18 de fevereiro, às 8h, no Centro Educacional Juventude do Amanhã (CEJA), localizado na Rua Frei Luiz, s/nº, no Jardim Santa Maria.

Podem participar da seleção estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 9º semestre, com frequência comprovada, em instituições públicas ou particulares reconhecidas pelo MEC. A prova do processo de seleção terá 20 questões de Direito, sendo 5 questões de Direito Penal, 5 de Processo Penal, 5 de Direito Civil e 5 de Processo Civil.

O candidato deve apresentar-se no local da prova com 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto, comprovante da inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório e terá duração de 3h. Os três últimos candidatos deverão aguardar o término das provas em conjunto.

Os candidatos serão classificados por rigorosa ordem de pontos e a listagem com nome e pontuação será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 20 de fevereiro. Clique aqui e confira na íntegra o edital.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Foro da comarca de Bataguassu, que fica na Rua Rio Brilhante, 506, ou pelo telefone (67) 3541-1285.