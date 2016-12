OPORTUNIDADE IFMS oferece 280 vagas para curso de especialização; inscrições estão abertas Candidato pode se inscrever no site da instituição até dia 20 de janeiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo para ingresso gratuito na especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São oferecidas 280 vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Metade das vagas se destina a servidores do IFMS, e os outros 50% ao público externo. Um dos requisitos é que o candidato deve possuir diploma de curso superior.

A especialização tem duração de 18 a 24 meses, com carga horária de 360 horas, além de 60 horas adicionais para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Ao final das atividades, o aluno receberá o certificado de especialista em docência, permitindo atuação na educação profissional, científica e tecnológica. O início das aulas está previsto para março de 2017.

SERVIÇO

Os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 20 de janeiro, na Central de Seleção do IFMS, onde está disponível o edital de abertura do processo seletivo site da instituição.

VAGAS

Em Aquidauana são 30 vagas, com aula na quarta e quinta-feira no período noturno; Em Campo Grande são 40 vagas disponíveis, com aulas na terça e quinta-feira, também no período noturno;

Já em Corumbá, são 40 vagas ofertadas com aulas apenas aos sábados no período vespertino; Nova Andradina estará com 40 vagas disponíveis para aulas nas sexta-feiras, no período noturno e aos sábados, no período matutino.

Em Dourados e Jardim, são 30 vagas oferecidas com aulas na sexta-feira, à noite e aos sábados, de manhã. Para Ponta Porã foram oferecidas 30 vagas e aulas nas sexta-feira a tarde e aos sábados, de manhã.

Três Lagoas terão 40 vagas a serem preenchidas e aulas serão apenas aos sábados, de manhã e a tarde.