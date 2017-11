Processo Seletivo Inscrições de concurso em Guia Lopes terminam dia 23 No total, serão oferecidas 90 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior

Interessados em participar do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, tem até quinta-feira (23), para inscrever-se a uma das 90 vagas de emprego oferecidas. Os cargos exigem comprovação de nível fundamental médio e superior e os salário pode chegar a R$ 9.672,46.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no portal da Fapec e a taxa de pagamento é de: R$ 120,00 para os candidatos aos cargos de nível superior e R$ 80,00 para os de nível médio e R$ 60,00 para nível fundamental e alfabetizado.

Segundo a assessoria de comunicação da administração pública, as provas de seleção estão marcadas para 10 de dezembro, no período da manhã, para os cargos de nível superior, fundamental completo e alfabetizado. No horário diurno acontecem as provas de nível médio.

O horário para os dois períodos e os locais de prova serão divulgados posteriormente em edital específico.