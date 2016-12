Alerta meteorológico Inmet alerta para temporais com ventos acima de até 99 km/h em MS Área de alta pressão anticiclônica vinda da Bolívia promove chuvas fortes

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para o risco de tempestade entre a tarde e noite de hoje em Mato Grosso do Sul, com chuvas intensas e rajadas de vento entre 61 km/h e 99 km/h. Ontem, em Aral Moreira, moradores registraram tornado.

Pancadas de chuva já foram registradas no início da tarde em Campo Grande e alguns municípios do interior, mas devem ocorrer de forma mais intensa à noite, principalmente na região sul e sudeste do Estado.

Além dos fortes ventos e chuvas, também pode ocorrer queda de granizo e descargas elétricas.

A partir de amanhã, áreas de instabilidade ganham força e deve haver acumulado significativo de chuva, que deve ocorrer em todos os períodos do dia, sendo por vezes forte.

Entre sexta-feira e o fim de semana, nebulosidade aumenta e haverá intensificação do vento e das instabilidades, que estarão reforçadas por migração de grande área de alta pressão anticiclônica da Bolívia para o Centro-Oeste e a passagem de área de baixa pressão em níveis médios baixos.

Essas condições meteorológicas promovem as pancadas de chuva, por vezes forte, descargas elétricas, queda de granizo e ventos acima de 60 km/h também na sexta-feira (9). No mesmo, temperaturas diminuem, mas não faz frio.

Hoje, temperaturas oscilam entre 19°C e 36°C. Na Capital, termômetros não passam de 29°C, com mínima de 21°C.

Para amanhã, máxima prevista é de 37°C na região do Pantanal e mínima de 19°C para os municípios do Sul. Campo Grande deve ter temperaturas entre 22°C e 32°C.